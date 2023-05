Venezia | legò al guinzaglio il figlio della compagna | uomo a giudizio

Leggi su tpi

(Di sabato 13 maggio 2023) Un 52enne di Verona è stato rinviato aper aver legato con uniladolescente. L’intento dell’era quello di impedire al ragazzo di difendere la madre, che subiva aggressioni e minacce soprattutto durante il periodo del lockdown. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento, lesioni, minacce e violenza privata. Gli episodi oggetto del processo risalgono al periodo delle restrizioni per il Covid, ma la donna ne avrebbe denunciati altri, tra cui anche di violenza sessuale, che però aveva ritrattato. Rinviato a, l’era stato assolto dall’accusa più grave e condannato a otto mesi per le minacce alla sorella e alla madre di lei. I fatti denunciati In seguito, nel febbraio 2021, il 52enne ...