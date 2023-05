Vela | al via la 68esima edizione della Tre Golfi | cento barche e grande spettacolo al largo di Castel dell’Ovo

(Di sabato 13 maggio 2023) Il Golfo di Napoli conda un lato e il Vesuvio dall’altro hanno fatto da spettacolare scenario alla partenzaRegata dei Tre, storico evento del Mediterraneo organizzato dal Circolo del Remo eItalia, con l’Associazione Internazionale Maxi, l’Orc, supportato da Rolex come Official Timepiece e da Loro Piana. Un vento fresco da ovest sui 10 nodi con mare leggermente formato ha accompagnato i circa 100 scafi nelle concitate fasi di partenza. Alle 17,05 è stata la voltaflotta dei Maxi e a seguire, alle 17,20, i più numerosi Orc. Per i Maxi la regata lunga verrà sommata alle regate costiere di settimana prossima a Sorrento e farà parte ...

Tra questi, i vincitori in assoluto ed in tempo compensato del 2022: Arca SGR, il 100 piedi di Furio Benussi e l’ex Maxi72 North Star di Peter Dubens, socio del Circolo del Remo e della Vela Italia.Il Circolo Vela Cesenatico oggi (sabato) inaugura la nuova stagione con la regata nazionale della classe Flying Dutchman ...