Vedere la piccola Dalva | che da Lolita ritorna via via adolescente | è una vera meraviglia

(Di sabato 13 maggio 2023) L’AMORE SECONDOGenere: drammatico, romanzo di formazione ???Regia: Emmanuelle Nicot. Con Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy Zelda Samson nel film “L’amore secondo” (foto di Caroline Guimbal / Helicotronc, Tripode Productions).ha 12 anni, ma si veste e si trucca come se ne avesse 30. L’esordio presentato all’ultima Semaine de la critique cannense ci fa entrare nel suo mondo tra urla e strepiti: il padre viene arrestato e la bambina, convinta di esserne profondamente innamorata perché loro due insieme «non fanno niente di male», sente che non potrà vivere senza di lui. Con l’ingresso diin una comunità di minori dove, spaesata, imparerà a difendersi da attacchi e insinuazioni, a dismettere i panni della seduttrice e sperimentare l’intensità di un rapporto ...

