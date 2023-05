Vangelo di oggi 13 Maggio 2023 | Gv 15 | 18-21 | Video commento

(Di sabato 13 maggio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi sabato 13, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia”. “La strada dei cristiani è la strada di Gesù. Se noi L'articolodi13: Gv 15, 18-21proviene da La Luce di Maria.

È il "Discorso della montagna", "Le beatitudini", il momento più alto del, che rileggo ... Sin dai primi film, molto sessantottini, cherimpiango come risultato dell'insipienza, perché non ..., se passasse così, la riforma sarebbe definitiva. Eventualmente bisognerebbe sollevare la ... Aveva ragione I programmi elettorali non sono il. Quando assumi la carica di presidente del ...Quando la Chiesa o semplicemente un cristiano per non dispiacere gli altri manomette il, ...si fa memoria della Vergine di Fatima, lo specchio più bello di umiltà, mitezza e compassione ci ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo 8 Maggio 2023 - Cerco il Tuo volto

di Padre Gianpiero Tavolaro Comunità Monastica di Ruviano (Clicca) VI Domenica di Pasqua – Anno A At 8, 5-8;14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 Il ...La vita di San Filippo d'Agira è stata tramandata attraverso due fonti distinte, una redatta da Atanasio, vissuto nell'VIII secolo, e l'altra scritta da Eusebio di Agira, discepolo del Santo, risalent ...