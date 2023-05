Valle telesina | tragica fine per un 27enne | si indaga sulle circostanze della morte

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoscossa da quanto accaduto nella notte e nella giornata di oggi nel piccolo centro di Faicchio. A perdere la vita un ragazzo di 27 anni che è stato ritrovato alle 10 di questa mattina ai piedi di un parapetto di una casa in costruzione. Il ragazzo aveva fatto perdere le tracce di sè dalle due di notte, pare, dopo una discussione con uno dei genitorifidanzata. Individuato in mattinata, le sue condizioni sono parse subito critiche. Immediato il trasporto al San Pio dove, questo pomeriggio, il ragazzo ha perso la vita. Sull’accaduto stannondo i carabinieri delle Stazioni di San Salvatore e Cerreto Sannita che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti e il motivo che ha portato questa giovane vita a spezzarsi. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del ...