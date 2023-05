Ustica | l’indagine segua la verità processuale L’opinione di Tricarico

Leggi su formiche

(Di sabato 13 maggio 2023) Di recente, l’Associazione per lasul disastro aereo di(Avdau), di cui mi onoro di far parte, è stata ammessa a integrare lo specifico comitato avente lo scopo di reperire e rendere pubblica ogni utile documentazione attinente alle stragi del secondo dopoguerra italiano costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il fatto ha provocato la reazione scomposta soprattutto di Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime di, la quale, sul Manifesto e attraverso altri media ha divulgato una serie di elementi che non corrispondono a mio parere alla realtà. Controbattere a questi, pur essendo cosa agevole sotto il profilo delladei fatti, risulta piuttosto oneroso e fa correre il concreto rischio di prendere il lettore per stanchezza. Pertanto, converrà ...