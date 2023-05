Uomo e robot al lavoro insieme | apripista Kilometro Rosso e Università Cattolica

(Di sabato 13 maggio 2023) INNOVAZIONE. Accordo per lo sviluppo di nuove tecnologie. UniBg: uno spazio dedicato al Pnrr. In Brembo si stanno già testando gli esoscheletri come aiuto nelle mansioni più gravose.

INNOVAZIONE. Accordo per lo sviluppo di nuove tecnologie. UniBg: uno spazio dedicato al Pnrr. In Brembo si stanno già testando gli esoscheletri come aiuto nelle mansioni più gravose. Tre gruppi di per ...PADOVA/CASTELFRANCO (TREVISO) - Tumori, mille interventi con il robot Da Vinci in due anni all'Istituto oncologico veneto. Era il 12 maggio 2021 quando il Robot Da Vinci ...