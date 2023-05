Uomini e Donne | anche Aurora Tropea fatta fuori | c’entrano le minacce a Gianni Sperti?

(Di sabato 13 maggio 2023) Chi seguein maniera assidua, si è reso conto chenon era presente nelle ultime puntate. La dama del trono over disembra scomparsa nel nulla e con leiun’altra dama, Paola Ruocco, che sta frequentando un cavaliere del programma lontano dalle telecamere.invece non sta frequentando nessuno, ma ugualmente sembra aver lasciato il programma. Forse è stata cacciata? Il dubbio sorge perché laè sparita dalla registrazione successiva alla segnalazione disu Instagram. L’opinionista, infatti, aveva pubblicato sul suo profilo un messaggio dilasciando intendere (netroppo velatamente) ...

Sembra che tra il conduttore televisivo Ezio Greggio , e l'ex corteggiatrice diRomina Pierdomenico sia ormai tutto finito . I due si erano conosciuti nel 2018 e da allora si erano sempre mostrati complici e innamorati. Infatti proprio nelle ultime ore il ..."Lunga è la notte" è la pièce teatrale che la Compagnia dei Gelosi dedica allee agliche hanno lottato contro le mafie. I due appuntamenti saranno a Legnano e a Cerro Maggiore . Lo spettacolo "Lunga è la notte" contro le mafie Si tratta di un grido che si fa ...Le ultime scelte di Luca Daffrè e Nicole Santinelli ahanno suscitato grande curiosità nel pubblico, ma non solo per i partner scelti. Infatti, entrambi hanno commesso una leggerezza che ha fatto insorgere il timore di un possibile ...

L’attaccante dell’Inter e la compagna si sono sposati in Comune a Milano dopo cinque anni di fidanzamento. Hanno già una figlia, e un altro bimbo in arrivo (si chiamerà Theo). Il ristorante in Brera, ...Gli uomini e le donne dell’Aeronautica militare di stanza a Ghedi, guidati dal colonnello Giacomo Lacaita si sono presentati per donare ...