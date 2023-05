Una ragazza di 19 anni è stata violentata ad Anzio

Leggi su agi

(Di sabato 13 maggio 2023) AGI - Unadi 19ha denunciato di essereaggredita evenerdì ad, centro del litorale laziale. In base a una prima ricostruzione, la giovane sarebbebloccata in strada, mentre faceva rientro a casa, sulla Nettunense. Un uomo l'avrebbe spinta in una zona isolata e lì si sarebbe consumata la violenza. Dopo lo stupro l'uomo si sarebbe dato alla fuga. Lasoccorsa e portata al pronto soccorso.