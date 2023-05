Una Porsche d' epoca è stata distrutta in un incendio a Ravello

(Di sabato 13 maggio 2023) AGI - Unad', una 911, è andatain un incidente stradale intorno alle 13.30 sulla strada provinciale 1 Chiunzi-, in località Passo. La vettura, che procedeva in direzione, si è scontrata con un Viano Mercedes che proveniva dalla direzione opposta e ha preso fuoco. Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore per poi espandersi all'intero veicolo. Illesi i conducenti che hanno fatto in tempo ad allontanarsi dai veicoli. L'auto sportiva era diretta aper partecipare a un raduno d'auto d'. Il conducente ha perso il controllo della sua Porche all'uscita della curva, complice il fondo stradale bagnato e, probabilmente, un eccesso di velocità. Tanta paura per il conducente del minivan a noleggio, un operatore napoletano. Il ...

