Una pillola è ricavata dalle feci umane | ecco di quale si tratta | Che disgusto

(Di sabato 13 maggio 2023) Questaè prodotta. La scoperta che sembrasa invece salverà la vita a tante persone. La ricerca negli ultimi anni ha fatto passi da gigante per quanto riguarda la scoperta di nuovi antidoti contro le infezioni e le malattie. Alcune di queste scoperte scientifiche possono apparire raccapriccianti e bizzarre, ma dietro di queste si nascondono studi molto accurati. Nasce la primaalle. Fondamentale contro un’infezione – grantennistoscana.itStupirà infatti scoprire che è stata prodotta la primaso vero? La scoperta del potere curante dietro gli escrementi umani, può far cambiare idea ...

Il prossimo step sono le fasi finali della Nations League: 'È il momento di provare a vincerla, diventeràcompetizione sempre più importante'. Qualchesull'Europa League, infine: 'Le ......adistanza di 500 metri, occupando tutte le altezze tattiche'. Per spegnere l'ombra del fallimento il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov, aveva indorato la...Attività di educazione sanitaria ai cittadini,sfilata di divise 'fashion', un'appassionatamusicale con la chitarra di Edoardo Leonardis, il racconto dei bambini della 4° elementare del Plesso Scolastico Crivelli, Istituto Piersanti ...

Una pillola che riduce il senso di fame: il nuovo 'alleato' per dimagrire CasertaNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Pillola anticoncezionale gratuita in Italia: l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) approva, ma c’è chi rema contro. Ecco costa sta succedendo.