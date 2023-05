Un Posto al Sole | anticipazioni delle trame dal 15 maggio al 19 maggio 2023

Leggi su movieplayer

(Di sabato 13 maggio 2023) Dal 15al 19, ecco cosa potremo aspettarci di vedere a Unal: la soap andrà in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì. Dal 15al 19, alle 20:50 su Rai 3, potremo seguire le emozionantidi Unal. La serie, ambientata a Napoli e giunta alla 27esima stagione, viene trasmessa regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco quindi lepuntate di questa settimana. Lunedì 15È il giorno in cui verrà formalizzata la vendita del garage e, per Franco, è un momento reso ancor più difficile dalla ...