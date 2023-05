Un nuovo bonus che fa bene a tutti | come funziona | come richiederlo

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 13 maggio 2023) Per imprese ma anche per privati ilAmbiente 2023 è fruibilecredito d’imposta al 65%: scopriamo cosa significa eusufruirne. Privati ed imprese che intendano effettuare lavori di tutela e salvaguardia dell’ambiente,bonifiche per ridurre il dissesto idrogeologico e le ristrutturazioni di giardini, boschi, parchi ed aree verdi, a partire dallo scorso 4 Maggio possonoficiare delle misure contenute nelAmbiente 2023. E’ possibile richiedere ilAmbiente a partire dallo scorso 4 Maggio – GranTennisToscana.itSi tratta di agevolazioni decretate nel Dicembre 2021, sulla base della Legge di Bilancio del 2019, ed elargite nella forma di un credito d’imposta pari al 65%, nella misura del 10 ...