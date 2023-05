‘Un conto in sospeso’ | terminate le riprese del corto con Enrico Vanzina e Cinzia TH Torrini girato all’Appio Latino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 maggio 2023) Sonoledelmetraggio “Unin sospeso”, diretto da Elisa Marrai e prodotto dalla PMR Studio, che vede come protagonisti i giovani attori Giorgia Fiori, Giorgia Antidormi, Alessandro Corte,Manes Gravina e Ugo. Ilmetraggio nasce da un’idea della stessa regista e dall’art director Alex Torcolacci, mentre la fotografia è stata curata nei minimi dettagli dal giovane e talentuoso Sebastian Bonolis. L’opera è stata girata interamente all’interno del bistrot “Nameless”, sito in via Luigi Tosti (quartiere Appio-) a Roma e ha visto la partecipazione straordinaria di importanti protagonisti del mondo del cinema, tra cui il vincitore dell’ultima edizione del David di Donatello il produttore e regista ...