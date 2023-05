Ultra maratona | tutta la 100 km del Passatore in diretta TV su OA Sport

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) L’edizione n. 49 della 100 km delprenderà il via da Firenze, alle ore 15 di sabato 27 maggio, per far attraversare l’appennino tosco-emiliano a circa 3.000 runners che avranno tempo fino alle ore 11 di domenica 28 maggio per presentarsi a tagliare il traguardo in piazza del Popolo, a Faenza. Una gara dai molti valori: per glirunners più competitivi puntare a un piazzamento nei primi dieci, se non addirittura alla vittoria, è un fiore all’occhiello in carriera, che vale una vittoria in una tappa dolomitica del Giro d’Italia; per tutti coloro che si pongono il solo, ma impegnativo, obiettivo di concludere la prova entro il tempo massimo, o in un tempo comunque migliore di quanto fatto in precedenza, ilassume i connotati di un piccolo e intenso “cammino di Santiago”, che scava a fondo nelle debolezze come ...