Ultime Notizie – “Una m… di comando militare”

(Di sabato 13 maggio 2023) “Ho letto un articolo di un espertoaustraliano, un generale, su Gerasimov. L’articolo si intitola ‘più pericoloso del nemico’. Certamente, dopo questo articolo, gli ucraini monitoreranno da vicino i movimenti del ‘grande comandante’ per non essere colpiti accidentalmente. Uncosì m…. è importantissimo per la vittoria del nemico”. Lo ha dichiarato su Telegram il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, attaccando nuovamente il capo di Stato maggiore russo, Valery Gerasimov. “Gli ucraini abbracciano questi leader e li proteggono, sono la chiave del loro successo”, ha aggiunto Prigozhin, riaccendendo la polemica contro la catena dirussa in Ucraina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione