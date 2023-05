Ultime Notizie – Ucraina | Mattarella riceve Zelensky | “Italia al vostro fianco”

(Di sabato 13 maggio 2023) “Siamo pienamente al”. Sono le parole con cui il Presidente della Repubblica, Sergio, si rivolge al presidente dell’, Volodymyr, ricevuto al Quirinale. “Per l’è un onore averla qui a Roma. Sono lieto di incontrarla nuovamente dopo il nostro incontro di oltre tre anni addietro, anche se in questa condizione ben diversa che state affrontando. Noi siamo pienamente al, benvenuto Presidente”, dice. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in vico Sant' Eframo Vecchio per una ...Franco Ricciardi soprende tutti e fa visita al carcere femminile di Pozzuoli per regalare un sorriso alle mamme presenti nella struttura. In occasione della festa della mamma quale regalo più bello se ...2023 - 05 - 13 13:04:31 Zelensky arrivato a Palazzo Chigi Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Giorgia Meloni. Sul portone della sede della ...

Ucraina, ultime notizie. 007 Gb, gli ucraini guadagnano almeno 1 km. Berlino, nuovi aiuti militari a ... Il Sole 24 ORE

NAPOLI (ITALPRESS) – Conquistato lo scudetto il Napoli si proietta alle ultime quattro di campionato con tranquillità e leggerezza, ma Spalletti non vuole in alcun modo che il gruppo si rilassi.(ANSA) - ROME, MAY 13 - Silvio Berlusconi on Friday spent another quiet night in Milan's San Raffaele Hospital where he has been treated for a lung infection linked to chronic leukaemia since April 5, ...