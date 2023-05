Ultime Notizie – uccisi quasi 200mila soldati Russia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 13 maggio 2023) Sarebbero ormai200.000, secondo Kiev, i militari russi morti dall’inizio del conflitto in Ucraina, nel febbraio dello scorso anno. L’ultimo aggiornamento dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine diffuso su Facebook parla di “circa 198.260”russi “eliminati” nei combattimenti dal 24 febbraio del 2022, 590 dei quali nelle24 ore. Le forze di Kiev confermano tra l’altro la distruzione di 3.751 tank e 3.095 sistemi di artiglieria. Distrutti o abbattuti, stando al bollettino degli ucraini rilanciato da Ukrinform, 2.665 droni e 970 missili da crociera. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione