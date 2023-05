Ultime Notizie – “Trend riduzione in rialzi tassi ma serve cautela nei giudizi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 13 maggio 2023) Alla Bce nei settedeicompiuti dal 2022 “siamo passati da un aumento di 75 punti ad uno di 50 e poi di 25. C’è undirispetto alla dimensione ma la direzione continua ad essere quella dicontro i rischi di propagazione dell’inflazione”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco intervistato da Rai News 24 al termine del G7 delle Finanze in Giappone. Nell’Eurotower – ha spiegato – “siamo tutti d’accordo nel dire che agiamo sui dati disponibili, come i fattori dell’inflazione, lo stato della domanda e anche la rapidità della discesa dell’inflazione nel medio periodo”. Visco ha tuttavia aggiunto un monito implicito ai ‘falchi’ del nord: “Se c’è una cosa che raccomanderei è di essere attenti a come giudichiamo” le prospettive e i dati, dal ...