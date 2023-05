Ultime Notizie Serie A | Spalletti-Inzaghi verso la conferma | sirene inglesi per Pinto

Colloquio telefonico nelleore tra Antony Blinken e Dmytro Kuleba. Su Twitter il segretario di Stato ha precisato di aver parlato con il ministro degli Esteri ucraino di "come gli Stati Uniti possono continuare a ...... 590 dei quali nelle24 ore. Le forze di Kiev confermano tra l'altro la distruzione di 3.751 tank e 3.095 sistemi di artiglieria. Distrutti o abbattuti, stando al bollettino degli ucraini ...2023 - 05 - 13 07:15:46 Nessun videomessaggio di Zelensky all'Eurovision A meno di sorprese, sembra una questione tutta scandinava la finale dell'Eurovision Song Contest che stasera andrà in scena ...

Ucraina ultime notizie. Prigozhin: russi in fuga a Bakhmut. Casa Bianca: armi Sudafrica a Russia ... Il Sole 24 ORE

