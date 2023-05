Ultime Notizie Roma del 13-05-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione oggi la visita del presidente zielinski adopo il colloquio Irina l’icona Sergio Mattarella il presidente Ucraina ha fatto tappa a Palazzo Chigi per l’incontro con la prende Giorgia Meloni il faccia a faccia tra la premier ucraino è durato circa un’ora e 10 minuti sostegno dell’Italia per arrivare alla pace ingiusta ha detto la presidente del consiglio al termine zielinski è andato in Vaticano per i colloqui con Papa Francesco prima di partire il presidente ucraino a te Sarai da Bruno Vespa per registrare la puntata speciale di Porta a porta che andrà in onda questa sera Stamattina zielinsky è stato ricevuto dal capo dello Stato Sergio Mattarella siamo pienamente al vostro fianco sono le parole con cui il presidente è rivolto rischi per l’Italia è ...