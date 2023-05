Ultime Notizie Roma del 13-05-2023 ore 19 | 10

(Di sabato 13 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno come un abbraccio dei sorrisi una stretta di mano e ha iniziato l’incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dell’ischia lasciato di Mattinata il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il pranzo a Palazzo Chigi l’incontro con i giornalisti Il presidente ucraino È stato accolto dalla premier ed al picchetto d’onore dei Granatieri di Sardegna dei Lancieri di Montebello i due leader hanno passato in rassegna i militari l’incontro è stata l’occasione per ribadire il sostegno dell’Italia l’Ucraina 360° alla sua integrità territoriale alla sovranità e l’indipendenza di chia per la vicinanza del popolo italiano del Popolo ucraino impegnata a difendere i valori condivisi di libertà e di democrazia metti a repentaglio della guerra di ...

2023 - 05 - 13 19:09:51 Zelensky: "Non è vero che non ho voluto vedere Salvini, lo vedrei con piacere" 'Non è vero che non ho voluto vedere Salvini, lo vedrei con piacere'. Lo ha assicurato il ...Rivivi tutti i momenti del nostro evento ! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia. Mosca e Kiev rivendicano avanzata militare su Bakhmut. LIVE Sky Tg24

Miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo per il 32enne Riccardo Nuccio, dopo il bronzo del 2013 al Luxardo di Padova: il poliziotto torinese che si allena a Frascati torna quindi su un podio ...Tre capoluoghi di provincia, ventidue comuni. Un voto decisivo a livello nazionale, per capire da un lato la forza del governo di centrodestra e ...