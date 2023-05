Ultime Notizie Roma del 13-05-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno dopo il Quirinale con Mattarella il presidente ucraino zielinski ha fatto tappa a Palazzo Chigi per l’incontro con la premier Giorgia Meloni dopo la stretta di mano i due leader si sono abbracciati e baciati poi hanno passato in rassegna Il picchetto d’onore gli faccio per la premier ha il presidente ucraino è durato circa un’ora e 10 minuti sostegno dell’Italia per arrivare alla pace ingiusta ha detto la presidente del consiglio al termine zielinski è andato in Vaticano per i colloqui con Papa Francesco prima di il presidente ucraino a te Sarai da Bruno Vespa per registrare la puntata speciale di Porta a porta che andrà in onda questa sera Stamattina di Renzi è stato ricevuto dal capo dello Stato Sergio Mattarella siamo pienamente al vostro fianco sono le parole con il presidente si è ...