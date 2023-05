Ultime Notizie Roma del 13-05-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la visita del presidente ucraino zielinski atristissime le misure di sicurezza Nella Capitale tra nuclei zona divieto di sorvolo anche per i droni e tiratori scelti teleischia TV è un pino da toglierlo il ministro degli Esteri italiani ad ora intorno all’hotel Parco dei Principi ai Parioli quartier generale scelto dal Presidente ucraino è presidiata dalle forze dell’ordine sorvegliati il fiume Tevere i parchi dove la vigilanza assicurata anche dal reparto a cavallo mentre il controllo del cielo è affidato ai elicotteri della polizia in campo anche le unità antiterrorismo una visita importante per la vittoria le parole del Presidente ucraino il pomeriggio incontro con Papa Francesco in tarda mattinata zielinski è ...