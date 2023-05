Ultime Notizie Roma del 13-05-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il presidente di lischi oggi aè arrivata all’aeroporto militare di Ciampino in mattinata accolto dal vicepremier è ministro degli Esteri Antonio tajani ha iniziato la sua vita in unablindata passato più di un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina il 24 febbraio del 2022 dopo un invasione russa del paese tedesco è salito al Quirinale dove ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella poi il leader ucraino ha avuto un faccia con la presidente del consiglio Giorgia Meloni nel pomeriggio il colloquio in Vaticano con Papa Francesco infine il presidente ucraino sarà ospite di Bruno Vespa protagonista dell’edizione speciale di Porta a porta oggi auna visita importante per avvicinarsi alla Vittoria ...