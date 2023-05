Ultime Notizie Roma del 13-05-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio partiamo con l’economia dalla riunione del G7 in Giappone emerge che l’economia globale ha mostrato resilienza contro molteplici shock da quella famiglia La Guerra della Russia contro l’Ucraina è l’inflazione I Ministri delle Finanze riunite annegata hanno concluso che dobbiamo Tuttavia rimanere vigili di essere agile e flessibile nelle nostre politiche macroeconomiche in un testo di accresciuta incertezza sulle prospettive economiche globali poi ribadito il loro impegno nella lotta al cambiamento climatico l’Italia supera la prova di Fitch le Agenzie di Rating con il suo giudizio bbb con Outlook stabile prevedendo un debito pubblico in calo nel 2024 rivede al rialzo le Stime di crescita per ilil recente programma di stabilità ...