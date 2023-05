Ultime Notizie Roma del 13-05-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Marocco italiano di 76 anni Luciano calzini è stato aggredito è ucciso a coltellate poco lontano da Agadir mi fate venuto la sera del 11 maggio a caduta nel villaggio di pescatori sulla costa atlantica del paese in gruppo I sospetti assassini quella che ha gli inquirenti sembra una banda organizzata si sarebbero recati giovedì pomeriggio nell’appartamento del pensionato lo avrebbero costretto a seguire lontano dall’abitazione che si trova su un’altura e poi lo avrebbero colpito a mortesi blinda per l’arrivo del presidente ucraino volodymyr zelens’kyj che oggi incontrerà il capo dello Stato Sergio Mattarella è il premier Giorgia Meloni e Papa Francesco la Questura della capitale ha varato un piano sicurezza che prevede la no-fly zona è ...