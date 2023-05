Ultime Notizie – “Non previsto incontro | ci sarei stato”

(Di sabato 13 maggio 2023) “Leggo ricostruzioni surreali in base alle quali io nonandato” all’con Zelensky oggi a Roma, “ma non è mai”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini incontrando i cronisti a Milano. “Il presidente del Consiglio – sottolinea – incontra un presidente del Consiglio”. Io avrei incontrato Zelensky? “Ci mancherebbe altro, sonoalla conferenza stampa di ricostruzione dell’Ucraina dieci giorni fa…”. ROMEO – “Tutti gli incontri sono positivi, ben venga sempre il dialogo” perché “la speranza è che si possa al più presto arrivare a un cessate il fuoco, troppe persone stanno perdendo la vita in questo conflitto”. Interpellato dall’AdnKronos, Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega si augura che la visita del leader ucraino, Volodymyr Zelensky possa ...

... lenews in tempo reale e gli approfondimenti R Ransomware Speciale PNRR Tutti Incentivi ... Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR TECNOLOGIA SOLIDALE Due buone...2023 - 05 - 13 12:16:26 Stretta di mano con Mattarella Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel cortile del Quirinale. I due si sono ...I carabinieri di Arzano hanno sequestrato un appartamento in via Cristoforo Colombo , in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura. Il ...

Ucraina, ultime notizie. 007 Gb, gli ucraini guadagnano almeno 1 km. Berlino, nuovi aiuti militari a ... Il Sole 24 ORE

Scopriamo qualcosa in più su Simone Antolini, naufrago de L'Isola dei Famosi! Conosciamo meglio Simone, uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi di quest'anno! Simone Antolini nasce nelle Marche, sotto ..."Fare riunioni in ristoranti a Napoli, dove si mangia bene, fa diventare difficile ritagliarsi tempo per parlare. È venuto fuori un quadro tutto molto chiaro ma i dettagli è giusto che li esponga la s ...