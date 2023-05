Ultime Notizie – MotoGp oggi Francia | Bagnaia in pole

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 13 maggio 2023) Francesco ‘Pecco’centra laposition del Gp dia Le Mans. Il pilota della Ducati, con un guizzo nel finale strappa in 1’30?705 il miglior tempo allo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’30?763). Terzo un ottimo Luca Marini (Ducati -1’30?862) a completare la prima fila in griglia. Poi la Ktm dell’australiano Jack Miller (1’30?984) che si lascia alle spalle gli spagnoli Jorge Martin (1’31?023) con la Ducati e Maverick Vinales (1’31?120) con la migliore delle Aprilia. Dopo la pia della notte, qualche raggio di sole e la pista si è asciugata progressivamente. Nel pomeriggio la gara sprint dalle 15. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione