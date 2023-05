Ultime Notizie – Mapello | omicidio di Stefania Rota | arrestato il cugino

(Di sabato 13 maggio 2023) I carabinieri di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Bergamo, nei confronti del presunto autore dell’di, la sessantaduenne trovata senza vita – lo scorso 21 aprile – all’interno della sua abitazione in via XI Febbraio nel comune di. Le indagini, coordinate dalla locale procura e condotte dai carabinieri dalla sezione Operativa di Bergamo e della stazione di Ponte San Pietro con l’ausilio nel nucleo Investigativo di Bergamo, “hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del presunto autore dell’identificato neldi secondo grado della vittima” di 61 anni, residente nello stesso comune della vittima. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

