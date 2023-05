Ultime Notizie – Giro d’Italia 2023 | Healy vince per distacco l’ottava tappa

(Di sabato 13 maggio 2023) Benperdel, la Terni-Fossombrone di 207 km. Il corridore irlandese della EF Education-EasyPost si impone dopo una fuga di quasi 50 km con 1’50” sul canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech), terzo l’italiano Filippo Zana (Jayco-AlUla). Il norvegese Andreas Leknessund (Dsm) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale. Domani nona frazione, una cronometro di 35 km con partenza da Savignano sul Rubicone e arrivo a Cesena. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

2023 - 05 - 13 17:00:54 Il Papa dona a Zelensky scultura con ramoscello della pace Papa Francesco ha donato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky una piccola scultura che rappresenta un ramoscello ...Uno dei temi maggiormente discussi in questesettimane è il decreto Lavoro che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore dal 5 maggio 2023. Importantissime novità sono previste al suo interno e molte di queste interessano ...Fiorentina - Udinese: lesulle formazioni Italiano prevede un ampio turnover, al fine di preservare i suoi giocatori migliori in vista del match con il Basilea. Davanti potrebbe dare ...

Mapello, arrestato il cugino Ivan Perico per l'omicidio di Stefania Rota. I timori della donna nel suo diario Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Una stagione piena di alti e bassi alla Juventus, quella di Angel Di Maria. Ci si aspettava onestamente di più, da un giocatore di caratura internazionale e carisma riconosciuto a tutti i livelli. Ma ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...