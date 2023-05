Ultime Notizie – Giro d’Italia 2023 | Ganna positivo al covid si ritira

(Di sabato 13 maggio 2023) Filippofuori dal. La Ineos Grenadiers ha ufficializzato, prima della partenza dell’ottava tappa, la Terni-Fossombrone di 207 km, la positività dial-19. Quello dinon è il primo caso di positività alnel corso di questa edizione della corsa rosa. Ieri, prima della partenza per Campo Imperatore, erano stati annunciati i forfait di Nicola Conci dell’Alpecin e di Giovanni Aleotti della Bora Hansgrohe. Prima della sesta tappa, invece, si era fermato a causa del virus il francese Clement Russo dell’Arkea-Samsic. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

