Ultime Notizie – “Fuori da Fiera Francoforte per critiche a Crosetto”

(Di sabato 13 maggio 2023) “Il fisico Carlo Rovelli non rappresenterà più l’Italia alladel Libro di“. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Il motivo? Semplice perché ha criticato il ministro, nel suo intervento sul palco del 1 maggio. Estromesso senza troppi giri di parole”. “Non mi vengono altre parole – prosegue il leader di Si – solo rabbia e imbarazzo, rabbia per una decisione ottusa ed imbarazzo per chi lo ha deciso”. “Come si può definire un Paese – aggiunge Fratoianni – che esclude e punisce un intellettuale perché ha espresso le sue idee? La stessa domanda la faremo anche in Parlamento ai rappresentanti dell’attuale governo”. “Solidarietà a Carlo Rovelli” è stata espressa , è molto grave per la libertà di ricerca e di pensiero, per la ...

2023 - 05 - 13 11:13:56 Salvini: "Non è mai stato previsto un incontro tra me e Zelensky" Sulla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi a Roma 'leggo ricostruzioni surreali in base ...I carabinieri di Arzano hanno sequestrato un appartamento in via Cristoforo Colombo , in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura. Il ...Zelensky: "Un'importante visita per la vittoria dell'Ucraina" Zelensky atterrato a Ciampino Atteso all'aeroporto di Ciampino 2023 - 05 - 13 11:06:23 Arrivato in hotel, un noto albergo di Roma Il ...

Ucraina, ultime notizie. 007 Gb, gli ucraini guadagnano almeno 1 km. Berlino, nuovi aiuti militari a ... Il Sole 24 ORE

"Nella zona di Bakhmut, dove continuano i combattimenti, Kuleba ha spiegato che l'Ucraina ha bisogno di mille munizioni di artiglieria al giorno. Questo per avere un'idea dell'intensità dei combattime ...dichiarazione-fiscale, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: dichiarazione-fiscale. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it ...