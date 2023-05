Ultima Generazione e le contraddizioni del Pd | «Ci sostenete in piazza ma non nei tribunali Gualtieri è come La Russa»

(Di sabato 13 maggio 2023) «La presa di posizione del sindacolancia un messaggio molto chiaro: l’imminente collasso eco-climatico non interessa né al governo né, a quanto pare, ad alcune correnti del primo partito dell’opposizione». Con queste paroleattacca la giunta di Roma dopo che il Senato, il ministero della Cultura e il Comune della Capitale sono stati ammessiparte civile nel processo che vede imputati tre loro attivisti per il blitz contro Palazzo Madama del 2 gennaio scorso. Ieri, 12 maggio, ha avuto luogo la prima udienza e movimenti, associazioni e partiti, tra cui anche alcuni esponenti del Partito Democratico, si sono uniti al presidio organizzato davanti al Tribunale di Roma per esprimere solidarietà agli attivisti. «Il sindaco di Roma si schiera con La» «Con questa ...

Con queste paroleattacca la giunta di Roma dopo che il Senato, il ministero della Cultura e il Comune della Capitale sono stati ammessi come parte civile nel processo che vede ...... mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C DAZN: per i suoi utenti anche sulle smart tv di...Quest'è una tradizione che si tramanda diintra gli olbiesi.

Ringrazio padre Antonio Spadaro, SJ e tutta la squadra de La Civiltà Cattolica, per aver seguito la bella intuizione che li ha portati a pubblicare questo libro. La bella intuizione a cui mi riferisco ...Roma, 12 mag. – Al via al Tribunale di Roma il processo contro gli attivisti per il clima di Ultima generazione che a gennaio imbrattarono con della vernice la… Leggi ...