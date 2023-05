UeD | Andrea in lacrime | cosa è successo in camerino | subito dopo la non-scelta di Nicole

(Di sabato 13 maggio 2023)Foriglio è la nondiSantinelli. Le anticipazioni lo avevano già svelato ma il pubblico di UeD ha vistoin studio nella puntata di venerdì 12 maggio 2023, l’ultima della stagione tra l’altro.Luca Daffrè, che per la cronaca ha scelto Alessandra, è arrivato il turno della tronista donna, che si è dichiarata a Carlo Alberto Mancini, mettendo un punto dunque alla conoscenza conForiglio. Bacio e petali rossi dal soffitto d’ordinanza: i due sono usciti dallo studio insieme pronti a viversi lontani dalle telecamere. “Io sono convinta di poche cose nella vita, però credo in quell’abbraccio in cui mi sento protetta, in quello sguardo. Penso di aver trovato l’uomo che desideravo e sognavo”, ha dettoal ...

Infatti, molti avrebbero scommesso che la scelta sarebbe ricaduta in lui e, invece, la tronista regala il colpo di scena scegliendo Carlo!, Nicole spiazza e sceglie Carlo:è la 'non scelta'..., Nicole Santinelli prima della scelta: un percorso di alti e bassi Sta per andare in onda la ... Ebbene la Santinelli si dice dispiaciuta perché nessuno dei suoi due corteggiatori, Carlo e, ...Luca dopo aver scelto Alessandra aha rivelato senza giri di parole, alle due sue ex ... In effetti, molti avrebbero scommesso che la bionda tronista avrebbe scelto. Le anticipazioni, però, ...

Uomini e Donne, Andrea non è la scelta di Nicole: “il sentimento che provo non è nei tuoi confronti” | Video Witty Tv SuperGuidaTV

L'ormai ex tronista è stato di parola e fuori dallo studio di Canale 5 ha incontrato Alice e Camilla per rivelare loro quanto accaduto ...UeD, petali a non finire: ecco l'altra coppia che ha lasciato il programma fra i petali che scendevano. I dettagli.