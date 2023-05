Udinese | Sottil | «Ci teniamo a fare bene in queste 4 partite per raccogliere più punti possibili»

(Di sabato 13 maggio 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato aTv in vista del match di Serie A contro la Fiorentina Andrea, allenatore dell’, ha parlato aTv. PAROLE – «Ciinperpiùperché abbiamo un obiettivo chiaro che vogliamo raggiungere. Siamo carichi e c’è la giusta concentrazione ed anche serenità. Con la Fiorentina, sappiamo della difficoltà della partita ma ci siamo preparatie veniamo da una bella vittoria contro la Sampdoria. Ho visto la squadra vogliosa di andare a Firenze auna partita importante. ...

Andrea, allenatore dell', ha parlato aTv in vista del match di Serie A contro la Fiorentina Andrea, allenatore dell', ha parlato aTv. PAROLE - "Ci teniamo a fare ...Vuole chiudere nel migliore dei modi il suo campionato l'di, che domani alle 15 al Franchi sarà ospite della Fiorentina. Un match tra due formazioni appaiate a 46 punti in classifica: "...Tridente offensivo composto da Kouame, Jovic, Saponara QUI- Assenti per infortunio Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Pafundi e Success.dovrebbe rispondere col modulo 3 - 5 - 1 - 1. Quindi,...

Udinese, Sottil perde un titolare che salterà anche la Lazio Lazio News 24

Due risultati importanti, il pari con il Napoli e la vittoria sulla Sampdoria. Ora per l' Udinese la sfida del Franchi contro la Fiorentina, con i viola reduci dal ko nella semifinale di andata di Con ...Il tecnico dei bianconeri ha anche analizzato il rendimento di alcuni singoli. Si parte dai 15 assist complessivi collezionati dal trio Pereyra-Samardzic-Lovric, con 5 passaggi chiave a testa: " E' un ...