Ucraina | Zelensky vuole colpire in Russia | cosa dicono file segreti Usa

Volodymyrè venuto in Italia è il suo 'non è stato un viaggio di pace o per promuovere la pace. È venuto a rivendicare della lotta di resistenza', commenta Pietro Senaldi nel corso di In Onda, ..."E' molto significativo che il presidente ucrainosia venuto a Roma, è una prima assoluta", ha poi affermato il generale, esprimendo l'auspicio che 'dall'incontro con il Papa possa nascere ...L'e l'Italia hanno diffuso una dichiarazione congiunta a seguito della visita del presidenteal presidente Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni. Il presidente ucraino e la ...

Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi sabato 13 maggio: Zelensky dal Papa, ecco cosa si sono detti La Stampa

(Adnkronos) – “Un leader”, Volodymyr Zelensky, “con istinti aggressivi che contrastano nettamente con la sua immagine pubblica di statista calmo e stoico che resiste all’attacco brutale della Russia”.Il presidente ucraino a «Porta a Porta»: «L’ultima visita a Roma Era un’altra vita». «Ho detto ai genitori che hanno perso i figli : non dovete perdonare» ...