Ucraina | Zelensky | ' vorrei abbracciare italiani uno a uno per sostegno'

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Sono qui per ringraziare l'Italia.gliuno a uno per ilche ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i Governi (Draghi e Meloni)". Lo ha affermato il Presidente dell'dell', Volodymyr, nell'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto riferiscono fonti del Quirinale. "Abbiamo con l'Italia valori comuni. Noi -ha proseguito- siamo per la pace, la nostra vittoria è la pace. Siamo aperti a tutti i contributi internazionali ma la guerra la stiamo subendo sul nostro territorio e la pace deve prevedere la giustizia su tutto il nostro territorio".

L'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr, a quanto si apprende, sarà l'occasione per ribadire il fermo sostegno dell'Italia all'a 360 gradi, alla ...Sono in gioco non solo l'indipendenza e l'integrità territoriale dell', ma anche la libertà ... il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al presidente ucraino Volodymyrnel ...... sventolano la bandiera dell'Unione europea, al centro il tricolore italiano e poi quella dell'. Dopo il pranzo di lavoro sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa.a Roma, il ...

Milano, 13 mag. (LaPresse) - "La pace, per la quale tutti lavoriamo, deve ripristinare la giustizia e il diritto internazionale. Deve essere una pace vera e ...L'Italia, in raccordo con i principali Alleati, continuerà a fornire il supporto necessario, anche militare, affinché si arrivi a una pace giusta per l'Ucraina, che potrà esserci solo se la Russia ces ...