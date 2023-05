Ucraina | Zelensky | “Regime Putin non diverso da quello nazista”

(Di sabato 13 maggio 2023) Il presidente ucraino a 'Porta a porta': "Piccolo leader che uccide anche sua gente" Ildi Vladimir“è brutale e crudele e non èdal”. A denunciarlo il presidente ucraino Volodymyra Porta a porta.“è un piccolo leader che uccide non solo gli ucraini, ma anche la sua gente”, ha poi aggiunto, e “ormai è isolato dal mondo civile, la sua gente non è più motivata e noi siamo più vicini alla pace perché ogni giorno respingiamo dal nostro territorio” i russi. “è lontano da quella Russia che aveva i contatti con il mondo civile. E’ isolata e isola la propria gente, ha cancellato tuttoche aveva accumulato nei secoli”, ha sottolineato “Immaginiamo che...

"La verità è che l'è vittima di un'aggressione e che difendendo la propria integrità e identità, allontana la ... a margine dell'incontro con il presidente ucraino. "Quello che gli ...Nonostante gli organizzatori abbiano deciso di non far intervenire in videocollegamento dall'Italia il presidente ucraino Volodymyr, Eurovision è quest'anno dedicata all': il Paese in ...Si lavora per la pace in. Jorge Mario Bergoglio ha donato auna scultura che raffigura un ulivo. A sua volta, il leader ha omaggiato il Pontefice con una icona della Madonna sui ...

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2023 Le immagini dell'incontro tra Zelensky e Papa Francesco in Vaticano. Il Pontefice ha regalato al ...Milano, 13 mag. (LaPresse) – “No. Di cosa parliamo”. Ha risposto così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ospite di una puntata speciale di ‘Porta a Porta’ sulla terrazza del Vittoriano a Roma, ...