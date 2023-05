Ucraina | Zelensky | Regime Putin non diverso da quello nazista

(Di sabato 13 maggio 2023) Ildi Vladimir"è brutale e crudele e non èdal". A denunciarlo il presidente ucraino Volodymyra Porta a porta."è un piccolo leader che uccide non ...

... i nostri cuori saranno con le persone inche stanno combattendo per la loro sovranità e ... il gruppo ucraino vincitore della scorsa edizione, secondo cui 'avrebbe solo voluto ...La guerra è ine il piano di pace deve essere ucraino . Siamo molto interessati a coinvolgere il Vaticano nella nostra formula per la pace." Volodymyrconclude la sua giornata romana ...... così come il precedente Primo Ministro Draghi, anche lui ha visitato l'ed era molto ... Così il presidente ucraino Volodymyrnelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il ...

Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi sabato 13 maggio: Zelensky dal Papa, ecco cosa si sono detti La Stampa

Mentre in Occidente cresce l’attesa per la controffensiva ucraina, che a seconda delle fonti la si valuta già iniziata oppure molto lontana, oggi, giovedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha… ..."La via d’uscita c’è perché ci saranno le azioni di controffensiva, perché respingeremo i russi. Quando saremo ...