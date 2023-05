Ucraina | Zelensky | “Presto le mosse per controffensiva”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 13 maggio 2023) Il presidente ucraino: "Vedrete i risultati". Aiuti record dalla Germania “Noi crediamo nella vittoria, passi importanti arriveranno a breve”. Il presidente ucraino Volodymyr, a Porta a Porta, ha glissato davanti alle domande sull’attesadi Kiev nella guerra con la Russia. Le forze ucraine stanno guadagnando terreno nell’area di Bakhmut, la città dell’est che da settimane è al centro del conflitto. Nella regione, in un quadro caratterizzato da informazioni contrastanti, le truppe russe sembrano muoversi in maniera poco organizzata e per nulla coordinata con i mercenari della Wagner. Difficile stabilire con precisione il limite tra meriti ucraini ed errori russi. Kiev, intanto, mette a punto la macchina bellica dopo l’arrivo delle ultime forniture di armi. L’arsenale ucraino si è appena arricchito dei missili a lungo raggio ...