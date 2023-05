Ucraina | Zelensky | “Non dimenticheremo mai aiuto Italia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 13 maggio 2023) Il presidente ucraino: "Noi interessati a pace, Russia non la vuole. Grazie a Meloni per assistenza che ci offre" Nonmai l’dell’. Ad affermarlo il presidente ucraino, Volodymyr, nel corso di un punto stampa a Palazzo Chigi con la premier, Giorgia Meloni:? “Grazie Giorgia, ti ringrazio per la possibilità di trovarmi oggi in questo bellissimo e grande Paese, con una grande storia. Ho iniziato la visita con un bellissimo incontro” con il presidente Sergio Mattarella e “gli ho detto che sono qui con il mio team per ringraziarvi e abbracciarvi per gli aiuti e per aver dato rifugio ai nostri cittadini, alle nostre famiglie e ai bambini che soffrono a causa dell’aggressione russa. Noi non lomai”. “Abbiamo parlato di pace con Giorgia. ...