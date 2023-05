Ucraina | Zelensky atteso a Roma | «Vedrà Papa Francesco | Mattarella e Meloni»

(Di sabato 13 maggio 2023) «È possibile che ilincontri il presidente ucraino nella giornata di sabato». Poche parole, consegnate da una fonte vaticana all'Ansa, per dire che almeno come ipotesi,...

È così importante l'arrivo di Volodymyr Zelensky in Italia'. È questa la domanda che viene posta da Barbara Palombelli, conduttrice di ...l'assist lanciato dall'ospite sull'avanzata dell'ai ...Tiratori scelti, No Fly Zone e massima sicurezza: Roma si blinda per Zelensky. L'incontro di domani, dunque, sarebbe l'occasione ideale per affrontare il tema della pace per la 'martoriata' ...

Volodymyr Zelensky arriva oggi a Roma nel momento più delicato della guerra in Ucraina. La controffensiva è partita con l’ obiettivo dichiarato di stringere i russi in Crimea ...Come vedono gli ucraini il futuro dell’Ucraina «Totalmente liberata e ricostituita nei confini del 1991, l’anno dell’indipendenza, compresa la Crimea». E ...