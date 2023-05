Ucraina | Sensi Pd | ' grave assenza Lega con Zelensky | inaudito segno di divisione'

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 mag (Adnkronos) - "Resta la gravità e l'imbarazzo di un partito di governo, la, che non prende parte né con il vicepremier, né con uno dei suoi ministri, all'incontro dell'esecutivo con. Non penso che mancherà al presidente ucraino, ma resta uno sgarbo, undi". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo

Ragioni della visita 1) "L'Italia e la premier Meloni hanno assunto una posizione estremamente forte a sostegno dell'. In tutti i. Ecco perché l'obiettivo globale della visita del nostro ......le relazioni con il governo italiano in un momento tanto delicato della guerra L'Italia e la premier Meloni hanno assunto una posizione estremamente forte a sostegno dell'. In tutti i. ...Sappiamo bene perche' si arrampica sugli specchi, sara' un grave imbarazzo per il governo italiano, indebolito sul tema cruciale'. Lo evidenzia su Twitter Filippo, senatore del ...

Ucraina: Sensi (Pd), 'grave assenza Lega con Zelensky, inaudito ... Il Tirreno

(Adnkronos) – Non dimenticheremo mai l’aiuto dell’Italia. Ad affermarlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di un : “Grazie Giorgia, ti ringrazio per la possibilità di trovarmi oggi ...Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Benvenuto in Italia, Presidente #Zelensky. Il @pdnetwork è sempre al fianco del popolo ucraino e della sua resistenza all’invasore. E con tutti coloro che stanno lavorando ...