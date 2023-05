Ucraina | Renzi | ' complimenti alla Rai e a Vespa per la pagina di servizio pubblico'

... ha ironizzato il vice premier, 'poveretto, è stato tradito dae soffre. Come tutti gli amori ... Spero che oltre al doveroso sostegno all'ha proseguito si trovi anche il modo di pensare al ...Spero che oltre al doveroso sostegno dell', si trovi il tempo di pensare al dopo, al giorno ... Calenda poveretto è stato tradito dae soffre. Come tutti gli amori che finiscono male c'è ......nei poteri forti che dominano i mercati e traggono profitti dalle guerre Nato (non solo). I ...e Calenda vogliono svuotare il Pd seguendo il suo esempio, e fingono d'ignorare il precipizio ...

Ucraina: Renzi, 'complimenti alla Rai e a Vespa per la pagina di ... La Nuova Sardegna

Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Complimenti alla Rai e a Bruno Vespa per la pagina di servizio pubblico di oggi #Zelensky”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.Dopo l'incontro con il capo dello Stato al Quirinale, con la premier a Palazzo Chigi e con il Papa in Vaticano, il presidente ucraino è ora in ...