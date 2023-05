Ucraina | presidente Zelensky arrivato all' aeroporto di Ciampino

(Di sabato 13 maggio 2023) Ilucraino Volodymyrè atterrato all'militare di, a Roma, per la sua visita in Italia e Città del Vaticano. Ad accogliereall'- blindato per l'...

Sergio Mattarella si prepara ad accogliere al Quirinale ilucraino, Volodymyr Zelensky , ... "Sosteniamo l'finché sarà necessario" ha detto il Capo dello Stato non più tardi di tre ...Recep Tayyip Erdogan non è riuscito a metteree Russia attorno allo stesso tavolo, ma è riuscito a far firmare ai due paesi due trattati separati per lo sblocco dei porti ucraini sul Mar Nero,...Ilucraino Volodymyr Zelensky è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino, a Roma, per la sua visita in Italia e Città del Vaticano. Ad accogliere Zelensky all'aeroporto - blindato per l'...

Zelensky a Roma: città blindata per l'arrivo del presidente ucraino RomaToday

Roma si prepara ad accogliere tra massime misure di sicurezza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader, ormai da un ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato all'aeroporto di Ciampino a Roma. Ad attenderlo il ministro degli Esteri Tajani. (ANSA). (ANSA) ...