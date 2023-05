Ucraina | Podolyak | “Importante sostegno Italia | ci servono missili a lungo raggio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 13 maggio 2023) Il consigliere del presidente ucraino in un'intervista al Corriere: "La mediazione del Papa sarebbe appropriata nelle questioni umanitarie" “L’e la premier Meloni hanno assunto una posizione estremamente forte adell’. Ecco perché l’obiettivo globale della visita è quello di sottolineare personalmente l’importanza di questo”. E “sono rilevanti per noi ulteriori accordi con i colleghini sulle forniture di armi, sull’assistenza per risolvere le questioni umanitarie, sulla difesa dell’nei mercati esteri”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Mykhailo, consigliere personale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, atteso oggi a Roma. “Meloni ha una comprensione chiara e sistematica della portata della ...