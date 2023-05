Ucraina | migrazioni | disuguaglianza Ecco i risultati del sondaggio Dpi

(Di sabato 13 maggio 2023) Il 15 e il 16 maggio la capitale danese ospiterà la sesta edizione del Copenaghen Democracy Summit, la conferenza internazionale organizzata con cadenza annuale dall’Alliance of Democracies Foundation che vedrà la partecipazione di importanti relatori provenienti da tutto il mondo. Tra questi Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, e il suo predecessore Anders Fogh Rasmussen, Kaja Kallas, premier estone (e secondo alcuni tra i papabili alla guida della Nato), e Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Tra le varie attività e tavole rotonde che si svolgeranno nelle quarantotto ore indicate è prevista anche la presentazione del Democracy perception index (Dpi), unrealizzato ogni anno dalla società demoscopica Latana in collaborazione con l’Alliances of democratic foundations con lo scopo di fotografare la percezione ...

C'è poi, naturalmente, la guerra in corso in, che ha portato sofferenza e morte indicibili. Inoltre, vediamo aumentare il flusso diforzate, gli effetti del cambiamento climatico e ...L'uso dei migranti come arma impropria" (Rizzoli) ci racconta la resistenzae l'esodo di ... nel 2021, quasi 24 milioni disu un totale di 38 milioni, sono state innescate da ...... Siria, Gambia e Kazakhstan presso la Santa Sede, ha parlato proprio della questionee dei ... Vediamo aumentare il flusso diforzate, gli effetti del cambiamento climatico e un gran ...

Migrazioni e guerra in Ucraina, l'intervista alla commissaria Johansson EURACTIV Italia

La sesta edizione dell’indagine demoscopica di Latana, in collaborazione con l’Alliances of democratic foundations, racconta che sul conflitto la quasi totalità degli intervistati si schiera a favore ...Globalist lo ha denunciato a più riprese: esiste una gerarchia degli orrori, guerre iper attenzionate e guerre colpevolmente ignorate. Profughi di seria A e profughi che non hanno serie, come se non e ...