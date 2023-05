Ucraina | Meloni riceve Zelensky | Sostegno Italia per arrivare a pace giusta

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato poco prima delle 13 a Palazzo Chigi dove è stato accolto nel cortile d'onore dalla premier Giorgia. Dopo la stretta di mano i due leader si sono abbracciati e baciati. Poi hanno passato in rassegna il picchetto d'onore dei lancieri di Montebello. Prima il faccia a faccia tra la premier e il presidente ucraino, poi la colazione di lavoro allargata. Al termine le dichiarazioni alla stampa. L'incontro tra, a quanto si apprende, è l'occasione per ribadire il fermodell'all'a 360 gradi, alla sua integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza di Kiev e la vicinanza del popolono al popolo ucraino impegnato a ...

E una pace giusta per l'potrà esserci solo se la Russia cesserà le ostilità, ha ribadito ancora. L'Italia, ha assicurato il presidente del Consiglio, sin dall'inizio è stata in prima ...... intorno alle 15, dopo l'incontro con la premier Giorgia, che ha già visto a Kiev lo scorso ...del ministro degli Esteri Antonio Tajani ('L'Italiadà il benvenuto al Presidente dell'...Il presidente ucraino in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader a Palazzo Chigi dalla premierdopo il colloquio al Quirinale con Sergio Mattarella: 'Pienamente al vostro fianco', ha detto il presidente della Repubblica al leader ucraino. Più tardi l'incontro con Papa Francesco, nel ...

Zelensky è a Roma: prima l'incontro con Mattarella, poi dalla premier Meloni. Alle 15 in Vaticano - La diretta su RaiNews24 - La diretta su RaiNews24 RaiNews

“Sono qui per ringraziare l’Italia. Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi ...È in corso il tete-à-tete privato tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due si sono incontrati da ...