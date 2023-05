Ucraina | Meloni riceve Zelensky | Sostegno Italia per arrivare a pace giusta

Storm Shadow all', escalation senza limiti L'Italia - è il messaggio della premiera Zelensky - continuerà a sostenere un'applicazione rigorosa delle sanzioni contro Mosca che ...E una pace giusta per l'potrà esserci solo se la Russia cesserà le ostilità, ha ribadito ancora. L'Italia, ha assicurato il presidente del Consiglio, sin dall'inizio è stata in prima ...... intorno alle 15, dopo l'incontro con la premier Giorgia, che ha già visto a Kiev lo scorso ...del ministro degli Esteri Antonio Tajani ('L'Italiadà il benvenuto al Presidente dell'...

Zelensky è a Roma: prima l'incontro con Mattarella, poi dalla premier Meloni. Alle 15 in Vaticano - La diretta su RaiNews24 - La diretta su RaiNews24 RaiNews

“Sono qui per ringraziare l’Italia. Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi ...Il presidente ucraino Zelensky a Roma da Mattarella che assicura: “Sostegno militare e umanitario”. Ad accoglierlo a Ciampino Antonio Tajani.